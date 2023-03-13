У Зеленського відреагували на нагородження "Оскаром" фільму про Навального

В Офісі президента України вважають, що лозунг "Оскар поза політикою" суперечить нагородженню документального фільм "Навальний" про російського опозиціонера Олексія Навального.

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Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо "Оскар" поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест "Навальний", переповнений внутрішньою політикою Росії? Якщо "Оскар" поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, чому ви постійно говорите про гуманізм та справедливість?", - зазначив він.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії "Оскар-2023", під час якої традиційно оголосили переможців у 23 номінаціях. Статуетку за найкращу повнометражну документальну стрічку отримав фільм "Навальний" про російського опозиціонера Олексія Навального. Отримувати нагороду вийшли, зокрема, його дружина Юлія Навальна та двоє дітей.

Зазначимо, раніше організатори церемонії відмовилася показувати звернення президента Володимира Зеленського під час вручення премії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це рішення лицемірством.