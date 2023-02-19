Украина будет бойкотировать заседание ПА ОБСЕ в Вене: в чем причина

Делегация Верховной Рады не будет участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 23-24 февраля в Вене. Причиной тому является допуск представителей России.

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Об этом сообщила член делегации, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире телемарафона.

"Мы не будем участвовать в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в коем случае. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами относительно того, что делать, как вывести из этого кризиса ОБСЕ и по крайней мере Парламентскую ассамблею ОБСЕ", - отметила она.

По ее словам, ситуация, "когда одна-две страны могут блокировать все решения, является фактически тупиком для любой международной организации, где действует такое правило".

"Поэтому мы работаем вместе с нашими партнерами над реформой ПА ОБСЕ", – добавила Кравчук.

Она отметила, что российская делегация на Парламентской ассамблее ОБСЕ насчитывает более 60 человек – это не только депутаты, но представители спецслужб и пропагандисты.

"Мы вместе с нашим украинским сообществом работаем над протестами возле территории Хофбурга, где это будет происходить, чтобы это не становилось нормой. Но мы сами не будем находиться на заседаниях", - подчеркнула Кравчук.

Ранее Австрия одобрила визы для членов российской делегации в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, несмотря на то, что они находятся в списках санкций Европейского союза.

Украина выступила против присутствия российской делегации на официальном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ и предложила перенести заседание.