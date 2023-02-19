Україна бойкотуватиме засідання ПА ОБСЄ у Відні: у чому причина

Делегація Верховної Ради не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбудеться 23-24 лютого у Відні. Причиною цього є допуск представників Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила член делегації, народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону.

"Ми не будемо брати участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї, в жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести із цієї кризи ОБСЄ і принаймні Парламентську асамблею ОБСЄ", – зазначила вона.

За її словами, ситуація, "коли одна-дві країни можуть блокувати всі рішення, є фактично глухим кутом для будь-якої міжнародної організації, де діє таке правило".

"Тому ми працюємо разом з нашими партнерами над реформою ПА ОБСЄ", – додала Кравчук.

Вона зауважила, що російська делегація на Парламентській асамблеї ОБСЄ нараховує понад 60 людей – це не лише депутати, а й представники спецслужб та пропагандисти.

"Ми разом із нашою українською громадою працюємо над протестами біля території Хофбурга, де це буде відбуватись, щоб це не ставало нормою. Але ми самі не будемо перебувати на засіданнях", – підкреслила Кравчук.

Раніше Австрія схвалила візи для членів російської делегації до Парламентської асамблеї ОБСЄ, попри те, що всі вони перебувають у списках санкцій Європейського союзу.

Україна виступила проти присутності російської делегації на офіційному засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ і запропонувала перенести засідання.