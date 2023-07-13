Украина ратифицировала конвенцию касательно химических веществ: она была подписана еще 33 года назад

Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию о безопасности применения химических веществ на производстве №170. Об этом 13 июля сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он отметил, что соответствующее решение поддержали 259 депутатов.

Как ранее указывал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, ратификация конвенции должна стать еще одним шагом в построении новой системы химической безопасности в Украине.

"Украина подписала Конвенцию еще в 1990 году, но с тех пор никаких юридических действий по ее ратификации не было совершено", – высказался чиновник.

По его словам, благодаря ратификации Украина сможет привести свои стандарты химической безопасности "в соответствие с лучшими международными практиками". Речь идет об: