- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина ратифицировала конвенцию касательно химических веществ: она была подписана еще 33 года назад
Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию о безопасности применения химических веществ на производстве №170. Об этом 13 июля сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Он отметил, что соответствующее решение поддержали 259 депутатов.
Как ранее указывал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, ратификация конвенции должна стать еще одним шагом в построении новой системы химической безопасности в Украине.
"Украина подписала Конвенцию еще в 1990 году, но с тех пор никаких юридических действий по ее ратификации не было совершено", – высказался чиновник.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, благодаря ратификации Украина сможет привести свои стандарты химической безопасности "в соответствие с лучшими международными практиками". Речь идет об:
- установлении международной классификации химических веществ и урегулировании правил обращения с ними;
- создании систем надежного управления химическими веществами на рабочих местах на всех этапах: от производства таких веществ до их обработки, хранения, транспортировки, утилизации;
- определении сферы ответственности работодателей, четком закреплении обязанностей и прав работников;
- усилении контроля на опасных производствах – как со стороны работодателей, так и со стороны государства;
- определении ответственности государств, осуществляющих экспорт химических веществ в Украину.