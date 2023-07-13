- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Україна ратифікувала конвенцію щодо хімічних речовин: вона була підписана ще 33 роки тому
Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві №170. Про це 13 липня повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Він зазначив, що відповідне рішення підтримали 259 депутатів.
Як раніше вказував міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, ратифікація конвенції має стати ще одним кроком у побудові нової системи хімічної безпеки в Україні.
"Україна підписала Конвенцію ще у 1990 році, але з того часу жодних юридичних дій щодо її ратифікації не було здійснено", – висловився урядовець.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, завдяки ратифікації Україна зможе привести свої стандарти хімічної безпеки "у відповідність до найкращих міжнародних практик". Ідеться про:
- встановлення міжнародної класифікації хімічних речовин та врегулювання правил поводження з ними;
- створення системи надійного управління хімічними речовинами на робочих місцях на всіх етапах: від виробництва таких речовин до їх обробки, зберігання, транспортування, утилізації тощо;
- визначення сфери відповідальності роботодавців, чітке закріплення обов’язків та прав працівників;
- посилення контролю на небезпечних виробництвах – як із боку роботодавців, так і з боку держави;
- визначення відповідальності держав, які здійснюють експорт хімічних речовин в Україну.