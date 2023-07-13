Україна ратифікувала конвенцію щодо хімічних речовин: вона була підписана ще 33 роки тому

Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві №170. Про це 13 липня повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що відповідне рішення підтримали 259 депутатів.

Як раніше вказував міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, ратифікація конвенції має стати ще одним кроком у побудові нової системи хімічної безпеки в Україні.

"Україна підписала Конвенцію ще у 1990 році, але з того часу жодних юридичних дій щодо її ратифікації не було здійснено", – висловився урядовець.

За його словами, завдяки ратифікації Україна зможе привести свої стандарти хімічної безпеки "у відповідність до найкращих міжнародних практик". Ідеться про: