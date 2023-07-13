Рада розблокувала підписання закону про скасування для бізнесу єдиного податку у 2%

Верховна Рада на засіданні 13 липня відхилила три проекти постанови про скасування прийняття в другому читанні та в цілому законопроекту №8401, який передбачає скасування з 1 серпня можливості для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням пільгової ставки 2% від доходу.

Так, проект постанови №8401-П колишнього голови парламенту Дмитра Разумкова підтримало тільки 53 депутати (зокрема 28 у фракції "Слуга народу"), 42 утрималися, а два були проти (а саме голова профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та представник "Голосу" Володимир Цабаль).

В свою чергу, проект постанови №8401-П за авторством "слуги народу" Дмитра Микиші підтримало лише 46 нардепів, утрималося 25, а "проти" голосував лише Гетманцев.

Натомість за внесений представниками "Батьківщини" Юлією Тимошенко, Валентином Наливайченко та Сергієм Тарутом проект постанови №8401-П2 проголосувало всього 34 депутати, зокрема тільки п'ять від самої "Батьківщини".

При цьому голосування проігнорував Тарута, а Тимошенко й Наливайченко взагалі не відвідали засідання. Ще 26 депутатів утрималися, а Гетманцев та Цабаль голосували "проти".

Таким чином, відхилення цих блокуючих документів надало можливість голові Ради Руслану Стефанчуку підписати закон, прийнятий 30 червня, після чого він має бути направлений на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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