Рада разблокировала подписание закона об отмене для бизнеса единого налога в 2%

Верховная Рада на заседании 13 июля отклонила три проекта постановления об отмене принятия во втором чтении и целом законопроекта №8401, который предусматривает отмену с 1 августа возможности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением льготной ставки 2% от дохода

Так, проект постановления №8401-П бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова поддержали только 53 депутата (в том числе 28 во фракции "Слуга народа"), 42 воздержались, а два были против (а именно глава профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и представитель "Голоса" Владимир Цабаль).

В свою очередь проект постановления №8401-П за авторством "слуги народа" Дмитрия Микиши поддержало лишь 46 нардепов, воздержалось 25, а "против" голосовал только Гетманцев.

За внесенный представителями "Батькивщины" Юлией Тимошенко, Валентином Наливайченко и Сергеем Тарутой проект постановления №8401-П2 проголосовало всего 34 депутата, в том числе лишь пять от самой "Батькивщины".

При этом голосование Тарута проигнорировал, а Тимошенко и Наливайченко вообще не явились на заседание. Еще 26 депутатов воздержались, а Гетманцев и Цабаль голосовали против.

Таким образом, отклонение этих блокирующих документов позволило председателю Рады Руслану Стефанчуку подписать закон, принятый 30 июня, после чего он должен быть направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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