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Украина собирается требовать от США признать Россию государством-спонсором терроризма
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обращении к Конгрессу США с призывом признать Россию страной-спонсором терроризма.
2 мая председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк и еще 70 народных избранников предложили парламенту просить США признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом говорится в проекте постановления №7341.
Если его примут, то в числе прочего Украина будет призывать сенат конгресса США:
- обратиться в Государственный департамент США, чтобы признать РФ государством-спонсором терроризма;Подписывайтесь на наш YouTube канал
- усилить санкции против РФ и сотрудничающих с ней государств и поддерживающих ее террористический режим;
- признать незаконные образования, так называемые "Л/ДНР", а также Вооруженные силы России террористическими организациями, в частности, учитывая те зверства, которые они совершали и совершают в Украине;
"Верховная Рада Украины убеждена, что действия Российской Федерации и ее президента Владимира Путина по отношению к Украине и ее гражданам являются актами международного терроризма, то есть совершенно четко соответствуют такому термину в смысле, определенном Государственным департаментом США", - говорится в заявлении, которое предлагается принять.
Напомним, вчера, 1 мая, в Конгрессе США предложили использовать американскую армию для защиты территориальной целостности Украины. Это уполномочило бы президента Соединенных Штатов использовать американские силы для реагирования на сценарий, в котором Российская Федерация применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.
Ранее палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины. Документ предусматривает ускоренную передачу военной помощи нашей стране.