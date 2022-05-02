Україна має намір вимагати від США визнання Росію державою-спонсором тероризму

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про звернення до Конгресу США із закликом визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

2 травня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк та ще 70 народних обранців запропонували парламенту просити США визнати Росію державою-спонсором тероризму. Про це йдеться у проекті постанови №7341.

Якщо його приймуть, то серед іншого Україна закликатиме сенат конгресу США:

- звернутися до Державного департаменту США, щоб визнати РФ державою-спонсором тероризму;

- посилити санкції проти РФ і країн, що з нею співпрацюють, і підтримують її терористичний режим;

- визнати незаконними так звані "Л/ДНР", а також збройні сили Росії терористичними організаціями, зокрема, враховуючи ті звірства, які вони чинили та чинять в Україні;

"Верховна Рада України переконана, що дії Російської Федерації та його президента Володимира Путіна стосовно України та її громадян є актами міжнародного тероризму, тобто абсолютно чітко відповідають такому терміну в сенсі, визначеному Державним департаментом США" , - йдеться у заяві, яку пропонується прийняти.

Нагадаємо, вчора, 1 травня, у Конгресі США запропонували використати американську армію для захисту територіальної цілісності України. Це уповноважило б президента Сполучених Штатів використати американські сили для реагування на сценарій, у якому Російська Федерація застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України.

Раніше палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз України. Документ передбачає прискорену передачу військової допомоги нашій країні.