Украинская армия отбила Антоновский мост и закрепилась на левобережье Херсона

На юге ведутся оборонительные бои в районе Херсона - враг пытался захватить Антоновский мост, но наши военные дали ему отпор и закрепились на левом берегу Днепра.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook.

Ранее председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что за областной центр продолжаются бои, отметив, что Украина не "сдала" этот город.

Он также информировал об ожесточенных боях за Антоновский мост через Днепр, который соединяет Херсон с левобережьем, в частности с Олешками и Голой Пристанью.

Ранее сообщалось, что российский военный, который был задержан украинскими военными, на видео обратился к своим друзьям-россиянам с призывом уходить из Украины.