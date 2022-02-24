Українська армія відбила Антонівський міст та закріпилася на лівобережжі Херсона

На Півдні продовжуються оборонні бої в районі Херсона - ворог намагався захопити Антонівський міст, але наші військові дали йому відсіч і закріпилися на лівому березі Дніпра.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Раніше голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомляв, що за обласний центр точаться бої, зазначивши, що Україна не "здала" це місто.

Він також інформував про запеклі бої за Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

Унаслідок обстрілів частину моста було зруйновано.

Раніше повідомлялося, що російського військового, який був затриманий українськими військовими, на відео звернувся до своїх друзів-росіян із закликом йти з України.