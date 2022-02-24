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Задержанный ВСУ российский военный призвал своих "друзей" уходить из Украины

Задержанный ВСУ российский военный призвал своих "друзей" уходить из Украины
Фото: Zaxid.net

Российский военный на видео обратился к своим друзьям-россиянам, что оккупантам тут не рады.

Российский солдат, который был задержан украинскими военными, передал привет своим товарищам из российской армии и призвал их уходить из Украины.

Видео было опубликовано Сухопутными войсками Украины.

На видео раненному захватчику оказывают медицинскую помощь и просят обратиться к своим друзьям-россиянам, чтобы они уходили из Украины. Он также признался, что приехал из Нижнего Новгорода.

"Российский оккупант Телков Ю.С. передает привет своим товарищам из российской армии и утверждает, что в Украине им никто не рад!" — говорится в описании видео.

"Друзья, уезжайте отсюда, вам здесь не рады, – говорит Телков.

Напомним, что из-за военного положения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать из Украины. 