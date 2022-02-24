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Из-за военного положения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать из Украины
Такая норма будет действовать в период правового режима военного положения.
В связи с военным положением мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Также об этом сообщил глава Львовской таможни Даниил Меньшиков на своей странице в Facebook.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Срочное сообщение! К сведению граждан! В связи с военным положением, мужчины - граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул необходимость не создавать панику и не пытаться самовольно пересекать границу.
Напомним, что украинские военные восстановили контроль над аэропортом "Антонов" в Гостомеле.