Из-за военного положения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать из Украины

Такая норма будет действовать в период правового режима военного положения.

В связи с военным положением мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Также об этом сообщил глава Львовской таможни Даниил Меньшиков на своей странице в Facebook.

"Срочное сообщение! К сведению граждан! В связи с военным положением, мужчины - граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул необходимость не создавать панику и не пытаться самовольно пересекать границу.

Напомним, что украинские военные восстановили контроль над аэропортом "Антонов" в Гостомеле.