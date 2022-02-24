Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

Из-за военного положения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать из Украины

Из-за военного положения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать из Украины
Фото: Диалог

Такая норма будет действовать в период правового режима военного положения.

В связи с военным положением мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. 

Также об этом сообщил глава Львовской таможни Даниил Меньшиков на своей странице в Facebook

"Срочное сообщение! К сведению граждан! В связи с военным положением, мужчины - граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул необходимость не создавать панику и не пытаться самовольно пересекать границу.

Напомним, что украинские военные восстановили контроль над аэропортом "Антонов" в Гостомеле. 