Через воєнний стан чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть з України

Така норма діятиме у період правового режиму воєнного стану.

У зв'язку з військовим становищем чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років не випускатимуть за межі нашої держави.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Також про це повідомив голова Львівської митниці Данило Меньшиков на своїй сторінці у Facebook .

"Термінове повідомлення! До уваги громадян! У зв'язку з військовим становищем, чоловіки - громадяни України, віком від 18 до 60 років не випускатимуться за межі нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Він наголосив на необхідності не створювати паніку і не намагатися самовільно перетинати кордон.

Нагадаємо, що українські військові відновили контроль за аеропортом "Антонов" у Гостомелі.