Затриманий ЗСУ російський військовий закликав своїх "друзів" йти з України

Російський військовий на відео звернувся до своїх друзів-росіян, що окупантам не раді.

Російського солдата, якого було затримано українськими військовими, передав привіт своїм товаришам з російської армії та закликав їх йти з України.

Відео було опубліковане Сухопутними військами України.

На відео пораненому загарбнику надають медичну допомогу та просять звернутися до своїх друзів-росіян, щоб вони йшли з України. Він також зізнався, що приїхав із Нижнього Новгорода.

"Російський окупант Телков Ю.С. передає привіт своїм товаришам із російської армії та стверджує, що в Україні їм ніхто не радий!" - йдеться в описі відео.

"Друзі, їдьте звідси, вам тут не раді, - каже Телков.

Нагадаємо, що через воєнний стан чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть з України.