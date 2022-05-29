"Укроборонпром" продал на аукционе именную ручку Джо Байдена за 600 тысяч грн

Государственный концерн "Укроборонпром", совместно с Prozorro.Продажи, продал именную ручку президента США Джо Байдена на благотворительном аукционе за 600 тысяч грн.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома"

"Это сообщение должно стать историей о человеке, который приобрел лот за 600 тысяч гривен на закупку пикапов для вновь созданного 47 батальона ВСУ. Вместо этого это будет благодарность, потому что победитель торгов попросил не делать достижения из его поступка, прокомментировав это так: "Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Вниманию сейчас нуждаются наши Вооруженные силы", — говорится в сообщении.

В госконцерне отметили, что победителя аукциона зовут Александр и он один из участников благотворительной инициативы для поддержки украинских волонтерских организаций и движений.

"Ребята решили принять участие в аукционе, чтобы помочь вновь батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса. Сейчас Александр с коллегами занимаются вопросами поддержки ВСУ и украинцев, которые из-за войны оказались в затруднительном положении. Такие люди – это наши тыловые герои. Они не называют свои имена и не показывают лицо. Они не ждут благодарности. Они просто делают то, что могут, по зову сердца", — резюмируют в "Укроборонпроме".

Напомним, ранее "Укроборонпром" отремонтировал и восстановил трофейную российскую военную технику на общую сумму полтора миллиарда гривен.