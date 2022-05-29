"Укроборонпром" продав на аукціоні іменну ручку Джо Байдена за 600 тисяч гривень

Державний концерн "Укроборонпром", спільно з Prozorro. Продаж, продав іменну ручку президента США Джо Байдена на благодійному аукціоні за 600 тисяч грн.

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Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому"

"Це повідомлення має стати історією про людину, яка придбала лот за 600 тисяч гривень на закупівлю пікапів для новоствореного 47 батальйону ЗСУ. Натомість це буде подяка, тому що переможець торгів попросив не робити досягнення з її вчинку, прокоментувавши це так: "Ми просто допомагаємо. Чи не заради уваги до себе. До уваги зараз потребують наші Збройні сили", — йдеться у повідомленні.

У держконцерні зазначили, що переможця аукціону звуть Олександр та він один із учасників благодійної ініціативи для підтримки українських волонтерських організацій та рухів.

"Хлопці вирішили взяти участь в аукціоні, щоб допомогти знову батальйону під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса. Зараз Олександр із колегами займаються питаннями підтримки ЗСУ та українців, які через війну опинилися у скрутному становищі. Такі люди – це наші тилові герої. Вони не називають свої імена і не показують обличчя. Вони не чекають подяки. Вони просто роблять те, що можуть, за покликом серця", - резюмують в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, раніше "Укроборонпром" відремонтував та відновив трофейну російську військову техніку на загальну суму півтора мільярда гривень.