Умер нардеп из группы "Доверие" Андрей Иванчук

В ночь на 25 сентября скончался народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью", – написал спикер парламента.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, предварительная причина смерти – отрыв тромба.

Андрей Иванчук: биография

Андрей Иванчук родился 16 июня 1973 года в Ивано-Франковске. В 1996 году окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича.

Работал, в частности, в банке "Аваль", в 2006 году был вице-президентом НАК "Энергетическая компания Украины", в 2008-2009 – директором "Укринтерэнерго".

В 2012 году стал народным депутатом от партии "Батькивщина", в 2014 году в 8-м созыве Верховной Рады был избран нардепом от "Народного фронта", а в 2019 году баллотировался как самовыдвиженец от 88-го избирательного округа (Ивано-Франковская область) и вошел в депутатскую группу "Доверие".