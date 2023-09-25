Помер нардеп із групи "Довіра" Андрій Іванчук

У ніч на 25 вересня помер народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю", – написав спікер парламенту.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела, попередня причина смерті – відрив тромбу.

Андрій Іванчук: біографія

Андрій Іванчук народився 16 червня 1973 року в Івано-Франківську. У 1996 році закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича.

Працював, зокрема, в банку "Аваль", у 2006 році був віцепрезидентом НАК "Енергетична компанія України", у 2008-2009 – директором "Укрінтеренерго".

У 2012 році став народним депутатом від партії "Батьківщина", в 2014 році у 8-му скликанні Верховної Ради був обраний нардепом від "Народного фронту", а в 2019 році балотувався як самовисуваненць від 88-го виборчого округу (Івано-Франківщина) й увійшов до депутатської групи "Довіра".