В Берлине 8 и 9 мая запретили демонстрировать украинские и российские флаги

Власти Берлина решили ввести запрет на демонстрацию российских и украинских флагов у советских мемориалов 8 и 9 мая. Приказ касается советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцере Хайде.

Запрещается демонстрировать так называемые георгиевские ленты, военную униформу или ее части на территории и в непосредственной близости от монументов и наряду с флагами двух государств. Кроме того, не возбраняется играть военные песни и марши, пишет Berliner Morgenpost.

Издание отмечает, что запрещены также выкрики, одобряющие или прославляющие войну в Украине. Такой запрет должен дать возможность достойно почтить память погибших воинов.

В этом году запрет действует только в районе трех мест. В прошлом году соответствующие запреты были выданы для 15 мест – включая мемориал жертвам национал-социализма в Виттенау или мемориальным камнем на Остзеплац.

В издании отметили, что данный запрет не будет касаться ветеранов Второй мировой войны, дипломатов и представителей и делегаций государств, принимающих участие в памятных мероприятиях от имени государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии. Запреты не распространяются на тех, кто проходит за пределами трех советских мемориалов.

Всего на 8 и 9 мая запланировано около 30 мер, связанных с окончанием войны.