У Берліні 8 та 9 травня заборонили демонструвати українські та російські прапори

Влада Берліну вирішила ввести заборону на демонстрування російських та українських прапорів біля радянських меморіалів 8 та 9 травня. Наказ стосується радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде.

Забороняється демонструвати так звані георгіївські стрічки, військову уніформу або її частини на території та в безпосередній близькості від монументів і поряд з відповідними прапорами двох держав. Крім того, не забороняється грати військові пісні та марші, пише Berliner Morgenpost.

Видання зазначає, що заборонено також вигуки, які схвалюють або прославляють війну в Україні. Така заборона має дати можливість гідно вшанувати пам’ять загиблих воїнів.

Цього року заборона діє лише в районі трьох місцях. Минулого року відповідні заборони було видано для 15 місць – включно з меморіалом жертвам націонал-соціалізму у Віттенау чи меморіальним каменем на Остзеплац.

У виданні наголосили, що дана заборона не стосуватиметься ветеранів Другої світової війни, дипломатів і представників і делегацій держав, які братимуть участь у пам'ятних заходах від імені держав, які безпосередньо брали участь у звільненні Німеччини. Заборони не поширюються на тих, хто проходить поза межами трьох радянських меморіалів.

Загалом на 8 та 9 травня заплановано близько 30 заходів, пов’язаних із закінченням війни.