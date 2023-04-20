В центре Парижа появится Киевский сквер

В ходе встречи с киевским коллегой Виталием Кличко мэр французской столицы Анн Идальго обсудила появление Киевского сквера в центре Парижа. Об этом сообщил городской голова украинской столицы в Telegram.

“В июне этого года в центре Парижа возле Пти Пале появится Киевский сквер. Об этом мы, в частности, договорились сегодня во время встречи с мэром Парижа Анн Идальго, посетившей Киев”, – написал Кличко.

Отметим, что во время сегодняшней встречи мэра Парижа Анн Идальго с президентом Украины Владимиром Зеленским глава французской столицы получила почетное отличие "Город-спаситель".

Награду столица Франции получила за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину в результате вооруженной агрессии России, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

Напомним, мэр Парижа Анн Идальго 7 февраля заявила, что не поддерживает, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года, которые будут проходить в столице Франции.