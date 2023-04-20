ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский вручил мэру Парижа награду "Город-спаситель" (ФОТО)

Владимир Зеленский и Анн Идальго
Владимир Зеленский и Анн Идальго. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский присвоил Парижу почетный знак "Город-спаситель". Об этом говорится в указе главы государства №232 от 18 апреля 2023 года.

Как отмечается в его тексте, награду столица Франции получила за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину в результате вооруженной агрессии России, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

В свою очередь, в ходе участия в Международном саммите городов и регионов в Киеве Зеленский вручил этот знак мэру Парижа Анн Идальго, сообщает пресс-служба президента.

"Особенно хотел бы отметить сегодня помощь Парижа, который этой зимой стал одним из лидеров энергетической поддержки Украины, который консолидированно собрал партнеров в эдакий "энергетический Рамштайн". Я очень благодарен. Эта встреча была в Париже, потом наши партнеры поставляли соответствующее оборудование, которое нам помогало – абсолютно всем людям, общинам – сохранить свет жизни", - пояснил он.

Глава государства отметил, что для него честь лично передать награду "Город-спаситель" руководительнице французской столицы, и выразил благодарность ей, Франции в целом и ее президенту Эмманюэлю Макрону, а также всем парижанам, поддерживающим Украину.

Владимир Зеленский, Анн Идальго Владимир Зеленский, Анн Идальго Владимир Зеленский, Анн Идальго Владимир Зеленский, Анн Идальго Владимир Зеленский, Анн Идальго Владимир Зеленский, Анн Идальго
Владимир Зеленский, Анн Идальго
Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский, Анн Идальго
Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский, Анн Идальго
Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский, Анн Идальго
Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский, Анн Идальго
Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский, Анн Идальго
Фото: пресс-служба президента

Напомним, что знак отличия "Город-спаситель" был основан Зеленским в мае 2022 года. Тогда же награду получил Жешув, а в июле – Пшемысль (Польша). В октябре "городом-спасителем" была признана столица Чехии Прага, в январе 2023 года - столица Литвы Вильнюс, а в начале апреля - два других польских города Люблин и Хелм.

Автор:
Тимофей Беспятов