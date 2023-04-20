Зеленский вручил мэру Парижа награду "Город-спаситель" (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский присвоил Парижу почетный знак "Город-спаситель". Об этом говорится в указе главы государства №232 от 18 апреля 2023 года.

Как отмечается в его тексте, награду столица Франции получила за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину в результате вооруженной агрессии России, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

В свою очередь, в ходе участия в Международном саммите городов и регионов в Киеве Зеленский вручил этот знак мэру Парижа Анн Идальго, сообщает пресс-служба президента.

"Особенно хотел бы отметить сегодня помощь Парижа, который этой зимой стал одним из лидеров энергетической поддержки Украины, который консолидированно собрал партнеров в эдакий "энергетический Рамштайн". Я очень благодарен. Эта встреча была в Париже, потом наши партнеры поставляли соответствующее оборудование, которое нам помогало – абсолютно всем людям, общинам – сохранить свет жизни", - пояснил он.

Глава государства отметил, что для него честь лично передать награду "Город-спаситель" руководительнице французской столицы, и выразил благодарность ей, Франции в целом и ее президенту Эмманюэлю Макрону, а также всем парижанам, поддерживающим Украину.

Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента

Напомним, что знак отличия "Город-спаситель" был основан Зеленским в мае 2022 года. Тогда же награду получил Жешув, а в июле – Пшемысль (Польша). В октябре "городом-спасителем" была признана столица Чехии Прага, в январе 2023 года - столица Литвы Вильнюс, а в начале апреля - два других польских города Люблин и Хелм.