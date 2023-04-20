Зеленський вручив меру Парижа відзнаку "Місто-рятівник" (ФОТО)

Президент Володимир Зеленський присвоїв Парижу почесну відзнаку "Місто-рятівник". Про це йдеться в указі глави держави №232 від 18 квітня 2023 року.

Як зазначається в його тексті, відзнаку столиця Франції отримала за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Росії, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету.

В свою чергу, під час участі у Міжнародному саміті міст та регіонів у Києві Зеленський вручив цю відзнаку меру Парижа Анн Ідальго, повідомляє пресслужба президента.

"Особливо хотів би відзначити сьогодні допомогу Парижа, який цією зимою став одним із лідерів енергетичної підтримки України, який консолідовано зібрав партнерів у такий "енергетичний Рамштайн". Я дуже дякую. Ця зустріч була в Парижі, потім наші партнери постачали відповідне обладнання, яке нам допомагало – абсолютно всім людям, громадам – зберегти світло життя", - пояснив він.

Глава держави зазначив, що для нього честь особисто передати відзнаку "Місто-рятівник" очільниці французької столиці, і подякуав їй, Франції загалом та її президенту Емманюелю Макрону, а також всім парижанам, які підтримують Україну.

Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента

Нагадаємо, що почесну відзнаку "Місто-рятівник" було засновано Зеленським у травні 2022 року. Тоді ж її отримав Жешув, а у липні - Перемишль (Польща). В жовтні "містом-рятівником" було визнано столицю Чехії Прагу, в січні 2023 року - столицю Литви Вільнюс, а на початку квітня - два інших польських міста Люблін та Хелм.