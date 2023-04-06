Зеленський вручив мерам трьох польських міст почесні відзнаки (ФОТО/ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі зустрівся з мерами Жешува Конрадом Фійолеком, Перемишля Войцехом Бакуном, Любліна Кшиштофом Жуком та Хелма Якубом Банашеком. Український лідер вручив їм почесні відзнаки "Місто-рятівник".

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Мер міста Люблін отримує від Зеленського відзнаку "Місто-рятівник". Фото: ОП Президент України підкреслив, що польські "міста-рятівники" також тримали свій фронт - гуманітарної допомоги. Фото: ОП Зеленський зустрівся з мерами трьох польських міст. Фото: ОП Президент України підкреслив, що польські "міста-рятівники" також тримали свій фронт - гуманітарної допомоги. Фото: ОП

Відзнаки очільники польських міст отримали "за безпрецедентну підтримку, надану українцям у найважчий період, коли мільйони наших громадян були змушені шукати порятунку від війни".

Зеленський розповів, що мери цих трьох міст разом із рятувальниками, з волонтерами були першими, хто приймав українців, які тікали від війни. Прикордонні польські міста організували облаштування сотень пунктів для прийому українців, створення хабів і логістичних центрів для збору й передачі в Україну гуманітарних вантажів.

"Володимир Зеленський вручив мерам Жешува, Перемишля, Любліна й Хелма почесні відзнаки "Місто-рятівник", якими їхні міста відзначені за гуманізм, милосердя й солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, котрі вимушено залишили батьківщину внаслідок російської агресії, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності й суверенітету", – резюмували в ОП.

Президент також вручив орден князя Ярослава Мудрого V ступеня Почесному консулу України в Перемишлі Олександру Бачику. Відзнаку він отримав за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Нагадаємо, Зеленський підписав указу про встановлення почесної відзнаки "Місто-рятівник" в травні 2022 року. Тоді Жешув відразу його отримав першим.