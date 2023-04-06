Зеленский вручил мэрам трех польских городов почетные знаки отличия (ФОТО/ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу встретился с мэрами Жешува Конрадом Фийолеком, Перемышля Войчехом Бакуном, Люблина Кшиштофом Жуком и Хелма Якубом Банашеком. Украинский лидер вручил им почетные знаки отличия "Город-спаситель".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Мэр города Люблин получает от Зеленского отличие "Город-спаситель". Фото: ОП Президент Украины подчеркнул, что польские "города-спасатели" также держали свой фронт – гуманитарной помощи. Фото: ОП Зеленский встретился с мэрами трех польских городов. Фото: ОП Президент Украины подчеркнул, что польские "города-спасатели" также держали свой фронт – гуманитарной помощи. Фото: ОП

Награды главы польских городов получили "за беспрецедентную поддержку, оказанную украинцам в самый тяжелый период, когда миллионы наших граждан были вынуждены искать спасения от войны".

Зеленский рассказал, что мэры этих трех городов вместе со спасателями и волонтерами были первыми, кто принимал убегающих от войны украинцев. Пограничные польские города организовали обустройство сотен пунктов для приема украинцев, создание хабов и логистических центров для сбора и передачи в Украину гуманитарных грузов.

"Владимир Зеленский вручил мэрам Жешува, Перемышля, Люблина и Хелма почетные знаки отличия "Город-спаситель", которыми их города отмечены за гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули Родину в результате российской агрессии, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.", – резюмировали в ОП.

Президент также вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени Почетному консулу Украины в Перемышле Александру Бачику. Награду он получил за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Напомним, Зеленский подписал указ об установлении почетного знака отличия "Город-спаситель" в мае 2022 года. Тогда Жешув сразу его получил первым.