В центрі Парижа з’явиться Київський сквер

Під час зустрічі з київським колегою Віталієм Кличко мер французької столиці Анн Ідальго обговорила появу Київського скверу в центрі Парижа. Про це повідомив міський голова української столиці в Telegram.

“У червні цього року в центрі Парижа, біля Пті Палє, зʼявиться Київський сквер. Про це ми, зокрема, домовилися сьогодні під час зустрічі з мером Парижу Анн Ідальго, яка відвідала Київ”, - написав Кличко.

Зазначимо, що під час сьогоднішньої зустрічі мера Парижа Анн Ідальго з президентом України Володимиром Зеленським очільниця французької столиці отримала почесну відзнаку "Місто-рятівник".

Нагороду столиця Франції отримала за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Росії, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету.

Нагадаємо, мер Парижа Анн Ідальго 7 лютого заявила, що не підтримує, щоб російські спортсмени брали участь у Олімпійських іграх 2024 року, які будуть проходити у столиці Франції.