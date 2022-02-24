В Евросоюзе предложили обнулить все действующие визы россиян

Государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии Сэмми Махди предложил ввести "полную" остановку выдачи виз гражданам России "до тех пор, пока сохраняется угроза для Украины и украинского народа".

Как отмечает бельгийское издание Le Soir, чиновник предложил Европейскому Союзу не ограничиваться экономическими санкциями, а ввести "широкие санкции" против России в отношении выдачи виз.

"На данный момент русские здесь не приветствуются", — подчеркнул Махди и добавил, что "общий запрет на визы для россиян не должен быть табу", за исключением гуманитарных виз для потенциально находящихся под угрозой уничтожения российских активистов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".