В Генштабе ВСУ рассказали, какие объекты в Киеве под поселенной охраной

Регулярные войска ВС РФ ведут наступательные деяния. Силы обороны Украины сдерживают российское вторжение.

Об этом заявляет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

“ К этому времени противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Не имея достаточных сил, он вынужден ввести в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов. Враг не оставляет попыток оцепить столицу Украины. Силы обороны Киева крепко держат позиции. Национальная гвардия Украины осуществляет охрану и оборону Вышгородской ГЭС, аэропортов и другой важной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Кроме того, в самом городе взяты под усиленную охрану все мосты, объекты центральных теплосетей и другие объекты критической инфраструктуры, на дорогах установили блокпосты.

Противник слабеет с каждым днем, каждым очередным боем! Вооруженные Силы Украины наоборот становятся крепче ежеминутно! Добровольцы, резервисты, участники Территориальная оборона ВС Украины каждый, кто взял в руки оружие, придает силы украинскому войску в благородном деле защиты территориальной целостности и неприкосновенности Украины”, — говорят в Генштабе.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.