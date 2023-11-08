В Госдепе отрицают давление на Украину по поводу переговоров с РФ

Соединенные Штаты не подталкивают Украину к каким-либо переговорам с Россией. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга.

Комментируя появление сообщений о наличии такого влияния, Патель сказал, что переговоры зависят от Украины.

"И как мы уже неоднократно говорили, об Украине без Украины ничего не должно быть. Нам неизвестно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах вне структуры формулы мира" , – отметил чиновник.

При этом он добавил, что Кремль не заинтересован в переговорах или прекращении войны, а США стремятся поддерживать украинских партнеров.

Переговоры с РФ: публикация NBC News

На днях телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что США и Европейский Союз начали непублично обсуждать с Украиной вопросы возможных переговоров с Россией.

По данным СМИ, разговоры чиновников США, Европы и Украины включали очень широкое обсуждение того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться в соглашении со страной-агрессором. Часть таких обсуждений проходила на встрече в формате "Рамштайн" в октябре.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров Евросоюза или США не давит на него по поводу переговоров с Россией. По словам главы государства, он не знает, кто и для чего публикует информацию, утверждающую обратное.