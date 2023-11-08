У Держдепі заперечують тиск на Україну щодо перемовин із РФ

Сполучені Штати не підштовхують Україну до будь-яких перемовин із Росією. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу.

Коментуючи появу повідомлень про наявність такого впливу, Патель сказав, що будь-які переговори залежать від України.

"І як ми вже неодноразово говорили, про Україну без України нічого не повинно бути. Нам невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза структурою формули миру", – зазначив чиновник.

При цьому він додав, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні війни, а США прагнуть підтримувати українських партнерів.

Переговори з РФ: публікація NBC News

Днями телеканал NBC News із посиланням на джерела повідомив, що США та Європейський Союз почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих перемовин із Росією.

За даними ЗМІ, розмови посадовців США, Європи та України включали дуже широке обговорення того, від чого Києву, можливо, доведеться відмовитися задля угоди з країною-агресоркою. Частина таких обговорень відбувалася на зустрічі в форматі "Рамштайн" у жовтні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто з лідерів Євросоюзу чи США не тисне на нього щодо переговорів із Росією. За словами очільника держави, він не знає, хто і для чого публікує інформацію, яка стверджує зворотнє.