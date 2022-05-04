Под Кропивницким ракета попала в инфраструктурный объект

В Кировоградской области ракета попала в инфраструктурный объект за пределами Кропивницкого.

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Об этом заявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райковив.

Он пообещал позже предоставить подробности, отметим, что все службы работают.

Напомним, российские оккупанты 4 мая выпустили ракету по Киевской области. Силы ПВО сбили ее между селами Требухов и Красиловка. Броварского района.