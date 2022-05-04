У Кіровоградській області ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт

На Кіровоградщині ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт за межами Кропивницького.

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Про це заявив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райковів.

Він пообіцяв пізніше надати подробиці, зазначимо, що всі служби працюють.

Нагадаємо, російські окупанти 4 травня випустили ракету по Київській області. Сили ППО збили її між селами Требухів та Красилівка. Броварського району.