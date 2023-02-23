В ОБСЕ представитель от Латвии послал делегацию РФ вслед "за кораблем" (ВИДЕО)

В Вене во время парламентской ассамблеи ОБСЕ делегат от Латвии Рихард Колс послал российскую делегацию вслед за российским военным кораблем, произнеся легендарную фразу украинского пограничника с острова Змеиный. Это вызвало истерику у представителей страны-агрессора.

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Соответствующее видео опубликовал журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк.

Finally someone at the OSCE parliamentary assembly in Vienna speaks up on the presence of delegates from #Russia. Kudos to the delegate from #Latvia, Rihards Kols. #Ukraine pic.twitter.com/a95vAxsN6y — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2023

Латвийский депутат был возмущен присутствием россиян на заседании.

"Мы сидим здесь, как будто ничего не произошло. Я извиняюсь, но я использую этот момент, имею послания Российской Федерации, чьи делегаты сидят в этом зале. Я процитирую украинского пограничника: русский военный корабль, пошел на*уй", — сказал депутат.

Представитель страны-агрессора РФ в свою очередь заявил, что "российская делегация находится на заседании "по-праву". Также делегаты из РФ предложили несогласным покинуть зал.

Во время выступления российской делегации большинство депутатов покинули зал в знак солидарности с Украиной.

Напомним, министр иностранных дел Словакии Растислав Качер подверг критике одиозного премьера Венгрии Виктора Орбана. Он назвал его "карпатским коллаборантом" России, а затем послал его и других "коллаборантов" на три известных буквы.