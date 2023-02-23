В ОБСЄ представник від Латвії послав делегацію РФ слідом "за кораблем" (ВІДЕО)

У Відні під час парламентської асамблеї ОБСЄ делегат від Латвії Ріхард Колс послав російську делегацію услід за російським військовим кораблем, промовивши легендарну фразу українського прикордонника з острова Зміїний. Це викликало істерику в представників країни-агресорки.

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Відповідне відео опублікував журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

Finally someone at the OSCE parliamentary assembly in Vienna speaks up on the presence of delegates from #Russia. Kudos to the delegate from #Latvia, Rihards Kols. #Ukraine pic.twitter.com/a95vAxsN6y — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2023

Латвійський депутат був обурений присутністю росіян на засіданні.

«Ми сидимо тут, ніби нічого не сталось. Я перепрошую, але я використаю цей момент, маю послання Російській Федерації, чиї делегати сидять в цій залі. Я процитую українського прикордонника: русский военный корабль, пошел на*уй», — сказав депутат.

Представник країни-агресора РФ у свою чергу завив, що "російська делегація перебуває на засіданні "по-праву".Також делегати з РФ запропонували незгодним залишити залу.

Під час виступу російської делегації більшість депутатів залишили залу на знак солідарності з Україною.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер розкритикував одіозного прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він назвав його "карпатським колаборантом" Росії, а потім послав його та інших "колаборантів" на три відомі букви.