В России говорят, что используют лазерное оружие в войне с Украиной

Российский вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что российская армия использует в войне с Украиной “лазерное оружие нового поколения”. Об этом пишет Reuters.

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Reuters отмечает, что первые образцы лазерного вооружения были представлены Путиным в 2018 году. Российский президент тогда упомянул, что один из видов такого вооружения называется "Пересвет".

Борисов сообщил, что "Пересвет" широко используется российской армией и может ослеплять спутники на высоте 1500 км.

По его словам, на фронт доставлены более современные образцы лазерного оружия, которое называется "Задира". В отличие от более ранних образцов лазерного вооружения "Задира" не только ослепляет спутники, но и может физически сжигать их.

Напомним, ранее министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что из-за санкций россияне начали использовать чипы от холодильников и посудомоечных машин в своей военной технике.

Также издание Financial Times сообщало, что из-за санкций в России возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет.