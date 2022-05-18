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У Росії кажуть, що використовують лазерну зброю у війні з Україною
Російський віце-прем'єр із питань оборонно-промислового комплексу Юрій Борисов заявив, що російська армія використовує у війні з Україною "лазерну зброю нового покоління". Про це пише Reuters.
Reuters зазначає, що перші зразки лазерного озброєння були представлені Путіним у 2018 році. Російський президент тоді згадав, що один із видів такого озброєння називається "Пересвіт".
Борисов повідомив, що "Пересвіт" широко використовується російською армією та може засліплювати супутники на висоті 1500 км.
За його словами, на фронт доставлені сучасніші зразки лазерної зброї, яка називається "Задира". На відміну від ранніх зразків лазерного озброєння "Задира" не тільки засліплює супутники, а й може фізично спалювати їх.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше міністр торгівлі США Джина Раймондо повідомила, що через санкції росіяни почали використовувати чіпи від холодильників та посудомийних машин у своїй військовій техніці.
Також видання Financial Times повідомляло, що через санкції в Росії виникли проблеми з поповненням запасів високоточних ракет.