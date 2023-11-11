В России выпустили "антизападную" книгу, которая оправдывает нападение на Украину - разведка Британии

Государственное архивное агентство России опубликовало сборник документов "Об историческом единстве россиян и украинцев", который начинается статьей президента России Владимира Путина на эту тему, сразу после которой следует его обращение по ситуации в Украине, сделанное 21 февраля 2022 года, накануне вторжения.

Об этом сообщает управление разведки Великобритании.

Книга включает 242 документа, охватывающих период с 11 по 20 век, которые используются для оправдания текущей политики Кремля и подтверждения тезиса о том, что иностранная подрывная деятельность превратила Украину в "антироссию".

Документы сопровождаются разъяснительными комментариями от самого Путина.

В разведке добавляют, что на прошлой неделе бывший президент России Дмитрий Медведев написал статью об истории российско-польских отношений. В своей публикации он обвинил Польшу в проведении агрессивной ревизионистской "русофобской" политики, предупредив, что это может привести к уничтожению польской государственности и угрожая, что Россия и Беларусь готовы предоставить адекватный военный ответ при необходимости.

В сообщении отмечается, что использование истории российским руководством как инструмента, направленного на выращивание антизападничества среди российского населения и запугивания его западных соседей, приобретает все большее усиление.

Добавим, что Путин не перестает удивлять собственными "версиями" об истории Украины и становлении нашего государства. Диктатор заявил, что в Российской империи "не было никакой Украины" и что "Украина была создана в 16 веке".

Источник фото: ua.depositphotos.com