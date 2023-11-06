Российская экономика рискует перегреться, не выдержав военной нагрузки – разведка Британии

Сентябрь 2023 г. в России отметился увеличением инфляции до 6%, по сравнению с 5,3% в августе 2023 года. Этот повышенный показатель вызван ростом потребительских цен, в частности, на продукты питания и топливо. Высшая инфляция приведет к увеличению расходов по финансированию войны России в Украине.

Об этом пишет управление разведки Великобритании.

Согласно сообщению разведки, в ответ на это Центральный банк России (ЦБР) поднял базовую процентную ставку на 2 процентных пункта, повысив ее до нового уровня на уровне 15%. Эта базовая ставка является самой высокой с мая 2022 года.

Теперь вероятно, что ЦБР будет удерживать высокие процентные ставки в течение следующих лет, возможно, до 2024 года. Это соответственно приведет к увеличению расходов российских потребителей на кредиты, а также повлияет на расходы российского правительства на обслуживание долга.

"Это, скорее всего, обеспечит инфляцию в России в 2024 году выше целевого уровня в 4 процента. Длительная высокая инфляция, вероятно, снизит реальные государственные расходы, особенно в таких сферах, как социальное обеспечение, где расходы растут ниже уровня инфляции", - говорится в сообщении.

В связи с ростом спроса, отчасти из-за значительного увеличения расходов на оборону, а также постоянного давления жесткости на рынке труда, российская экономика рискует перегреться.

Спасет ли повышение ставки от падения рубля

Несмотря на то, что падение рубля остановилось после того, как ЦБР повысил ключевую процентную ставку на 350 базисных пунктов с 8,5% до 12%, аналитики в основном согласились, что этот шаг не окажет долгосрочного влияния.

"Пока идет война, для России, российской экономики и рубля становится только хуже. Повышение ставок ничего не решит – они могут временно замедлить темпы девальвации рубля ценой замедления роста реального ВВП – если не будет решена основная проблема – война и санкции", - сказал Тимоти Эш, старший суверенный стратег EM в Bluebay Asset Management.

Кроме того, российское правительство решило побуждать экспортеров отдавать большую часть своих иностранных доходов, чтобы помочь стабилизировать курс рубля.

Также Россия запретила западным компаниям, продающим свои российские активы, выводить доходы в долларах и евро, введя дополнительный валютный контроль, пытаясь поддержать ослабление рубля.