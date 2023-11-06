Російська економіка ризикує перегрітися, не витримавши військового навантаження – розвідка Британії

Вересень 2023 року в Росії відзначився збільшенням інфляції до 6%, у порівнянні з 5,3% в серпні 2023 року. Цей підвищений показник викликаний зростанням споживчих цін, зокрема на продукти харчування та паливо. Вища інфляція призведе до збільшення витрат на фінансування війни Росії в Україні.

Про це пише управління розвідки Великої Британії.

Згідно з повідомленням розвідки, у відповідь на це Центральний банк Росії (ЦБР) підняв базову процентну ставку на 2 відсоткові пункти, підвищивши її до нового рівня на рівні 15%. Ця базова ставка є найвищою з травня 2022 року.

Зараз ймовірно, що ЦБР буде утримувати високі процентні ставки протягом наступних років, можливо, до 2024 року. Це, відповідно, призведе до збільшення витрат російських споживачів на кредити, а також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.

"Це, швидше за все, забезпечить інфляцію в Росії в 2024 році вище цільового рівня в 4 відсотки. Тривала висока інфляція, ймовірно, зменшить реальні державні витрати, особливо в таких сферах, як соціальне забезпечення, де витрати зростають нижче рівня інфляції", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку зі зростанням попиту, частково через значне збільшення витрат на оборону, а також постійний тиск жорсткості на ринку праці, російська економіка ризикує перегрітися.

Чи врятує підвищення ставки від падіння рубля

Незважаючи на те, що падіння рубля зупинилося після того, як ЦБР підвищив ключову процентну ставку на 350 базисних пунктів з 8,5% до 12%, аналітики в основному погодилися, що цей крок не матиме довгострокового впливу.

"Поки триває війна, для Росії, російської економіки та рубля стає лише гірше. Підвищення ставок нічого не вирішить – вони можуть тимчасово уповільнити темпи девальвації рубля ціною уповільнення зростання реального ВВП – якщо не буде вирішено основну проблему – війну та санкції", - сказав Тімоті Еш, старший суверенний стратег EM у Bluebay Asset Management.

Окрім цього, російський уряд вирішив спонукати експортерів віддавати більшу частину своїх іноземних доходів, щоб допомогти стабілізувати курс рубля.

Також Росія заборонила західним компаніям, які продають свої російські активи, виводити доходи в доларах і євро, запровадивши додатковий валютний контроль, намагаючись підтримати ослаблення рубля.