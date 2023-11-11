У Росії випустили "антизахідну" книгу, яка виправдовує напад на Україну – розвідка Британії

Державне архівне агентство Росії опублікувало збірку документів "Про історичну єдність росіян і українців", яка починається статтею президента Росії Володимира Путіна на цю тему, одразу після якої йде його звернення щодо ситуації в Україні, зроблене 21 лютого 2022 року, напередодні вторгнення.

Про це повідомляє управління розвідки Великої Британії.

Книга включає 242 документи, що охоплюють період з 11-го по 20-й століття, які використовуються для виправдання поточної політики Кремля та підтвердження тези про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросію".

Документи супроводжуються роз'яснювальними коментарями від самого Путіна.

У розвідці додають, що на минулому тижні колишній президент Росії Дмитро Медведєв, написав статтю про історію російсько-польських відносин. У своїй публікації він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської "русофобської" політики, попередивши, що це може призвести до знищення польської державності, і погрожуючи, що Росія і Білорусь готові надати адекватну військову відповідь за необхідності.

У повідомленні зазначається, що використання історії російським керівництвом як інструменту, спрямованого на вирощування антизахідництва серед російського населення та залякування його західних сусідів, набуває все більшого підсилення.

Додамо, що Путін не перестає дивувати власними "версіями" про історію України та становлення нашої держави. Диктатор заявив, що в Російській імперії "не було ніякої України" і що "Україна була створена у 16 столітті".

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