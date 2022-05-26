В СНБО рассказали, чего не хватает ВСУ

Вооруженные силы Украины нуждаются в боевых самолетах, а Россия доминирует в небе благодаря украинским воздушным судам, переданным РФ в первые годы независимости.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Национального телемарафона.

"Единственное, чего нам сейчас не хватает – это самолетов", – сказал он, и отметил – для ведения войны против Украины Россия пользуется стратегической авиацией, которая была передана им Украиной по итогам договора от 1994 года.

Это значит, что из самолетов, на которых раньше летали украинские летчики, патрулируя небо, теперь рашисты запускают вражеские ракеты по украинским городам.

"Это, конечно, грустно, но будем учиться на этих уроках", – отметил Данилов.

Он добавил, что армию противника не следует недооценивать, она по-прежнему остается мощной, хотя ВСУ и достойно держат удар и дают отпор. Поэтому сейчас задача номер один – это свести российскую военную мощь, чтобы вопрос нападения на наше государство в Кремле больше никогда не поднимался.

Напомним, Литва готовит новую партию военной помощи для Украины. В частности, Литва планирует передать бронемашину М113, военные грузовики и внедорожники.