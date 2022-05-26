В РНБО розповіли, чого не вистачає ЗСУ

Збройні сили України потребують бойових літаків, а Росія домінує в небі завдяки українським повітряним суднам, переданим РФ у перші роки незалежності.

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі національного телемарафону.

"Єдине, чого нам зараз не вистачає – це літаків", – сказав він, та зазначив — для ведення війни проти України Росія користує стратегічну авіацію, яка була передана їм Україною за підсумками договору від 1994 року.

Це означає, що з літаків, на яких раніше літали українські льотчики, патрулюючи небо, тепер рашисти запускають ворожі ракети по українських містах.

"Це, звичайно, сумно, але навчатимемося на цих уроках", - зазначив Данилов.

Він додав, що армію противника не слід недооцінювати, вона, як і раніше, залишається потужною, хоча ЗСУ і гідно тримають удар і дають відсіч. Тому зараз завдання номер один – це звести російську військову міць нанівець, щоб питання нападу на нашу державу в Кремлі більше ніколи не порушувалося.

Нагадаємо, Литва готує нову партію військової допомоги для України. Зокрема, Литва планує передати бронемашини М113, військові вантажівки та позашляховики.