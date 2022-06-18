В США считают, что TikTok распространяет российскую пропаганду

Группа сенаторов США обратились к исполнительному директору TikTok Шоу Цзы Чу с претензией, что "его социальная сеть одобрила публикацию российской военной пропаганды, но запретила другие видео". Об этом сообщает Reuters.

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"Недавние сообщения показывают, что TikTok позволил российским государственным СМИ заполнить платформу опасным пропагандистским контентом. Ни одна компания не должна оказаться в ситуации, когда она усиливает ложь РФ, которая подпитывает общественную поддержку войны России против Украины", — говорится в письме.

Сенаторы отметили свою обеспокоенность тем, что TikTok "позволяет распространять провоенную пропаганду в российском обществе".

В письме добавлено, что "вводящий в заблуждение пророссийский контент, который заполонил платформу, не удаляют, создавая тем самым архив пропаганды", и попросили TikTok ответить на ряд вопросов.

Компания еще не получила письмо сенаторов, но, как заявили в TikTok , ответ на него дадут как только получат и ознакомятся.

TikTok — одно из самых популярных в мире приложений для социальных сетей с более чем 1 миллиардом активных пользователей по всему миру.

Отметим, что в TikTok россияне также сдают свои позиции. Например, в городе Кадиевка Луганской области украинские военные уничтожили базу российских "вагнеровцев" благодаря видео с TikTok.

Источник фото: ua.depositphotos.com