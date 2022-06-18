- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В США считают, что TikTok распространяет российскую пропаганду
Группа сенаторов США обратились к исполнительному директору TikTok Шоу Цзы Чу с претензией, что "его социальная сеть одобрила публикацию российской военной пропаганды, но запретила другие видео". Об этом сообщает Reuters.
"Недавние сообщения показывают, что TikTok позволил российским государственным СМИ заполнить платформу опасным пропагандистским контентом. Ни одна компания не должна оказаться в ситуации, когда она усиливает ложь РФ, которая подпитывает общественную поддержку войны России против Украины", — говорится в письме.
Сенаторы отметили свою обеспокоенность тем, что TikTok "позволяет распространять провоенную пропаганду в российском обществе".
В письме добавлено, что "вводящий в заблуждение пророссийский контент, который заполонил платформу, не удаляют, создавая тем самым архив пропаганды", и попросили TikTok ответить на ряд вопросов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Компания еще не получила письмо сенаторов, но, как заявили в TikTok , ответ на него дадут как только получат и ознакомятся.
TikTok — одно из самых популярных в мире приложений для социальных сетей с более чем 1 миллиардом активных пользователей по всему миру.
Отметим, что в TikTok россияне также сдают свои позиции. Например, в городе Кадиевка Луганской области украинские военные уничтожили базу российских "вагнеровцев" благодаря видео с TikTok.
Источник фото: ua.depositphotos.com