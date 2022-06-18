У США вважають, що TikTok розповсюджує російську пропаганду

Група сенаторів США звернулася до виконавчого директора TikTok Шоу Цзи Чу з претензією, що "його соціальна мережа схвалила публікацію російської військової пропаганди, але заборонила інші відео". Про це повідомляє Reuters.

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"Нещодавні повідомлення показують, що TikTok дозволив російським державним ЗМІ заповнити платформу небезпечним пропагандистським контентом. Жодна компанія не повинна опинитися в ситуації, коли вона посилює брехню РФ, яка підживлює громадську підтримку війни Росії проти України", - йдеться у листі.

Сенатори відзначили своє занепокоєння тим, що TikTok "дозволяє розповсюджувати провоєнну пропаганду в російському суспільстві".

У листі додано, що "проросійський контент, що вводить в оману, який заполонив платформу, не видаляють, створюючи тим самим архів пропаганди", і попросили TikTok відповісти на низку питань.

Компанія ще не отримала листа сенаторів, але, як заявили в TikTok, відповідь на нього дадуть як тільки отримають і ознайомляться.

TikTok — одна з найпопулярніших у світі програм для соціальних мереж з більш ніж 1 мільярдом активних користувачів по всьому світу.

Зазначимо, що у TikTok росіяни також здають свої позиції. Наприклад, у місті Кадіївка Луганської області українські військові знищили базу російських "вагнерівців" завдяки відео з TikTok.

Джерело фото: ua.depositphotos.com