В так называемой "ЛНР" заявили, что на один день переименуют Луганск

Руководство так называемой самопровозглашенной “Луганской народной республики” ("ЛНР") заявило, что на один день, 9 мая, переименует Луганск в Ворошиловград – так, как город назывался во время Второй мировой (в 1935-1958-х и 1970-1990 годах). "Указ" “главы ”ЛНР" Леонида Пасечника о переименовании украинского города уже подписан.

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Об этом в эфире российского канала заявил один из представителей боевиков. Впрочем, Луганск террористы решили называть Ворошиловградом также 22 июня (День памяти жертв Второй мировой) и 14 февраля (День освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков).

Напомним также, что недавно советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что 9 мая президент РФ Владимир Путин может заявить об аннексии Россией Донецкой, Луганской и Херсонской областей Украины.

Денисенко отметил, что сейчас в Кремле есть две партии, одна из которых говорит Путину, что нужно на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской области и тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье.