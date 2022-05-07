У так званій "ЛНР" заявили, що на один день перейменують Луганськ

Керівництво так званої самопроголошеної “Луганської народної республіки” ("ЛНР") заявило, що на один день, 9 травня, перейменує Луганськ на Ворошиловград – так, як місто називалося в часи Другої світової (у 1935-1958-х і 1970-1990 роках). "Указ" “голови ”ЛНР" Леоніда Пасічника про перейменування українського міста вже підписано.

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Про це в ефірі російського каналу заявив один з представників бойовиків. Втім, Луганськ терористи вирішили називати Ворошиловградом також 22 червня (День пам'яті жертв Другої світової) та 14 лютого (День визволення Луганська від німецько-фашистських загарбників).

Нагадаємо також, що нещодавно радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що 9 травня президент РФ Владімір Путін може заявити про анексію Росією Донецької, Луганської та Херсонської областей України.

Денисенко зазначив, що наразі у Кремлі є дві партії, одна з яких каже Путіну, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі.