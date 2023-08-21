В Украине хотят создать военную полицию: чем она будет заниматься

Рабочая группа, созданная на базе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, разрабатывает оптимальную модель будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция как отдельное военное формирование.

Как сообщает Министерство обороны, в процессе разработки соответствующего законопроекта активно участвует его Главное управление военной юстиции. В настоящее время документ проходит процедуру согласования.

Военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны. Этот орган хотят создать на основе Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, которая ныне является частью ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).

Целью создания Военной полиции называется поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, входящей в систему Минобороны.

Среди основных задач нового органа указаны следующие: правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса и военным уставам; оперативно-розыскная деятельность; специальная превенция в ВСУ и ГССТ; обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ и ГССТ.

Кроме того, предусматривается, что Военная полиция будет заниматься защитой прав военнослужащих, защитой государственных имуществ и исполнением наказаний. Предполагается и достижение совместимости Военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.