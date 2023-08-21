В Україні хочуть створити військову поліцію: чим вона займатиметься

Робоча група, створена на базі комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, наразі розроблює оптимальну модель майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція як окреме військове формування.

Як повідомляє Міністерство оборони, в процесі розробки відповідного законопроекту бере активну участь його Головне управління військової юстиції. Наразі документ проходить процедуру погодження.

Військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони. Цей орган хочуть утворити на основі Військової служби правопорядку у Збройних силах України, яка наразі є частиною ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).

Метою створення Військової поліції називається підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, яка входить до системи Міноборони.

Серед основних завдань нового органу вказано наступні: правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів; оперативно-розшукова діяльність; спеціальна превенція у ЗСУ та ДССТ; забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ та ДССТ.

Крім того, передбачається, що Військова поліція займатиметься захистом прав військовослужбовців, захистом державного майна та виконанням покарань. Передбачається й досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.