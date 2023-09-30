В Украину с необъявленным визитом прибыл Жозеп Боррель

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 30 сентября прибыл в Одессу.

Об этом дипломат сообщил в Х (Twitter).

Боррель сообщил, что ЕС поддерживает стабилизацию пострадавших от варварского разрушения Россией объектов. Находясь в Одессе, он сказал, что это прекрасный город, который должен появляться в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре, а не как мишень путинской войны.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023

Он добавил, что у Украины есть полное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией.

О том, какова цель визита дипломата и запланированы ли у него встречи с украинскими чиновниками, пока неизвестно.

Напомним, ранее Боррель заявлял, что война в Украине вместе с конкуренцией между Китаем и США и развитием стран Глобального Юга станут тремя ключевыми динамическими силами, которые сформируют новый мировой порядок.